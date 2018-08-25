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25 Ağustos 2018 21:23 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2018 21:55

Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)Twitter hesabı üzerinden, Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: TSK


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