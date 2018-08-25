Hastanede tedavi gören asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)Twitter hesabı üzerinden, Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ağrı/Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Kaynak: Ajanslar