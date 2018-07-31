Hastane yolunu kapatarak drift yaptılar: Ambulans yolunu değiştirdi!

Asker eğlencesini insanlara eziyete çeviren magandalar hastane yolunu kapatarak yolun ortasında drift yapmaya başladı.

Türkiye'nin her ilinde bulunan trafik magandaları, bu kez Samsun'da yolu kapattı.

Asker eğlencesini insanlara eziyete çeviren magandalar hastane yolunu kapatarak yolun ortasında drift yapmaya başladı.

YOLUNU DEĞİŞTİRDİ



Bu sırada bir hastayı taşıyan ambulans trafiğe takıldı. Yolunu değiştirmek zorunda aklan ambulans geç de olsa hastaneye ulaştı.

Kaynak: Ajanslar