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31 Temmuz 2018 11:38 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2018 11:45

Hastane yolunu kapatarak drift yaptılar: Ambulans yolunu değiştirdi!

Asker eğlencesini insanlara eziyete çeviren magandalar hastane yolunu kapatarak yolun ortasında drift yapmaya başladı.

Hastane yolunu kapatarak drift yaptılar: Ambulans yolunu değiştirdi!

Türkiye'nin her ilinde bulunan trafik magandaları, bu kez Samsun'da yolu kapattı.

Asker eğlencesini insanlara eziyete çeviren magandalar hastane yolunu kapatarak yolun ortasında drift yapmaya başladı.

YOLUNU DEĞİŞTİRDİ

Bu sırada bir hastayı taşıyan ambulans trafiğe takıldı. Yolunu değiştirmek zorunda aklan ambulans geç de olsa hastaneye ulaştı.

Trafik magandaları yüzünden ambulans yol değiştirdi

Trafik magandaları yüzünden ambulans yol değiştirdi


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: samsun


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