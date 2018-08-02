Hasta yakınları güvenlik görevlisi kadını dövdü!

Çankırı Devlet Hastanesi'nde bir kadın güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Çankırı Devlet Hastanesi acil servis bölümünde meydana gelen olayda, kadın güvenlik görevlisi M.Ç., hasta yakınlarının kalabalık oldukları gerekçesiyle acil bölümünden dışarı çıkmasını istedi.

Bunun üzerine sinirlenen hasta yakınları güvenlik görevlisi M.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınları, güvenlik görevlisi kadını darbetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



M.Ç. olayla ilgili darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu. Darp anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar