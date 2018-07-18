Hasta yakını doktora parke taşıyla saldırıp ağır yaraladı

Şanlıurfa'da çocuğunu hastaneye götüren baba, çocuğunun ateşi düşmeyince öfkelendi ve doktora parke taşıyla saldırarak ağır şekilde yaraladı. Olay sonucu saldırgan önce gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da çocuğunun ateşi düşmediği için öfkelenen bir kişi, nöbetçi doktoru parke taşıyla yaraladı.

Olay, dün gece Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu içerisinde yer alan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Bölümü'nde meydana geldi.

PARKE TAŞINI DOKTORUN BAŞINA VURARAK PARÇALADI

Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuk, serviste tedavi altına alındı. Bir türlü ateşi düşmeyen çocuğun babası Abdulkadir K., kendisine gerekli cevabı vermediğini öne sürdüğü nöbetçi doktor Bahaddin Ahmet Yalçın ile tartıştı.

Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine Abdulkadir K., bulduğu parke taşını doktorun başına vurarak parçaladı.



CANİ SALDIRGAN TUTUKLANDI



Doktor Ahmet Yalçın'ın ağır şekilde yaralanmasına neden olan Abdulkadir K. gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



HAYATİ TEHLİKESİ MEVCUT

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesi mevcut olup halen yoğun bakımda takip edilmektedir. Bu tür insanlık dışı yaklaşımlar bölgemizde hizmet eden tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir. Bu menfur olayı tüm hekimler ve sağlık çalışanları adına şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Ajanslar