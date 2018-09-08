Hasta numarası yapıp sıradaki hastanın parasını çaldı

Antalya’da bir kamu hastanesinde yüzüne taktığı steril maskeyle hasta taklidi yaparak, muayene olmak için bekleyen hastanın cebinden 15 bin lirasını çalan şüpheli yakalandı.

Atatürk Devlet Hastanesinde muayene olmak için bekleyen R.İ, cebindeki 15 bin liranın çalındığını fark edince Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin ağzına steril maske ve şapka takan kirli sakallı, S.G. olduğunu belirledi.

Şüphelinin kullandığı otomobili MOBESE kameralarından takip eden ekipler, R.İ.’yi dört gün sonra hastane yakınındaki bir ciğer restoranında yemek yediği sırada gözaltına aldı.

PARANIN 10 BİN TL'SİNİ HARCADI

Şüphelinin olayı yankesicilik şeklinde gerçekleştirdiği ve paradan sadece 5 bin 100 lira kaldığı öğrenildi. Kalan para sahibine teslim edildi.



Araçta yapılan aramada maske ve şapka ele geçirilirken, şüphelinin benzer suçtan aranma kaydı ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.



Emniyette ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar