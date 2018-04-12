Hasan Şaş'tan Ayhan Akman'a: Hesap vereceksiniz

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Ayhan Akman'ın açıklamalarına Instagram hesabından cevap verdi.

Galatasaray'da Tudor döneminde Hırvat hocanın yardımcısı olarak görev yapan Ayhan Akman, geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekibin performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Hasan Şaş, Akman'a isim vermeden cevap verdi.

HASAN ŞAŞA'TAN AYHAN AKMAN'A CEVAP

Akman verdiği bir röportajda, "Biz ayrıldığımızda Başakşehir'in 1 puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şu anki kadroda bizim de payımız var." şeklinde konuşmuştu.

Hasan Şaş, Ayhan Akman'ın bu açıklamarına Instagram hesabından cevap verdi. Şaş, paylaştığı fotoğrafa, "Ben Galatasarayımın hem içindeyken hem dışındayken iyi yerde olmasını isterim. Bu düşüncede olmayan kendini Galatasaraylı sanan acizler tarihe hesap vereceğinizden şüpheniz olmasın..." notunu düştü.

Hasan Şaş her ne kadar Ayhan Akman'ın ismi vermese de Akman'ın röportajından kısa bir süre sonra bu paylaşımı yapması sarı-kırmızılı taraftar tarafından Ayhan Akman'a cevap olarak değerlendirildi.

Bazı taraftarların Hasan Şaş'ın paylaşımına yaptığı yorumlar;

Kaynak: Ajanslar