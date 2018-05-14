Hasan Nasrallah: "Biz vurduk" dedi!
Hizbullah lideri Nasrallah, geçen hafta İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yönelik füze saldırısının İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olduğunu söyledi.
Nasrallah, saldırıda Golan Tepeleri'ne 55 füze gönderildiğini söylerken, söz konusu saldırının krizde 'yeni bir evreye' girildiği anlamına geldiğini söyledi.
Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e yönelik saldırının Suriye ve müttefiklerinin İsrail'e karşı Suriye'yi korumak konusunda 'ulaşacakları seviyeyi' gösterdiğini belirtti.
İsrail ordusu geçen hafta Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıyı Suriye'deki İrangüçlerinin yaptığını iddia etmişti.
Kaynak: Ajanslar