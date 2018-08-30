Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Bursaspor'dan kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip Brezilyalı Jailson'dan sonra Harun Tekin'i de açıkladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Bursaspor'dan başarılı kaleci Harun Tekin'i transfer etti. 29 yaşındaki kaleci, bugün sabah saatlerinde sarı-lacivertli takım için sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz, Bursaspor’dan kaleci Harun Tekin’i kulübü ve kendisiyle yaptığı anlaşma sonucu bonservisiyle birlikte 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştır."

2 MİLYON EURO ÖDENECEK



Fenerbahçe'nin Harun için Bursaspor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

Kaynak: Ajanslar