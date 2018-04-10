Harekat için geri sayım başladı

Terörle mücadele formatını yeniden şekillendiren Türkiye, hem içeride hem de dışarıda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor. Aralıksız düzenlenen operasyonlarla terör örgütlerinin inlerine giren Türkiye, büyük harekat için geri sayım yapıyor.

Yeni terör stratejisi 2015 temmuzunda başladı.

Hain terör örgütü PKK’nın, şehir, dağ ve tüm gizli yapılanmaları bir bir yok edilerek eşine rastlanamayacak bir temizlik yapıldı.



Cizre gibi, Silopi gibi Sur gibi merkez ilan etmeye hazırlandıkları tüm planları başlarına geçirildi.

Artık eski Türkiye yok, kararlı ve kendi göbeğini kendisi kesen bir Türkiye vardı.

İçerde ve dışardaki tüm terör örgütleri birleşerek FETÖ şemsiyesinde Türkiye’yi 15 temmuzda durdurmak istediler. Yeni Türkiye’nin mimarı Erdoğan’ı alaşağı etmek istediler.

Erdoğan’ın önderliğinde ki Türk milleti bu hain kalkışmayı ve bölme planını boşa çıkardı. Ve bu şanlı millet, ölüme meydan okuyarak dünyada eşine rastlanmayacak bir Demokrasi zaferine imza attı.

Bu şanlı direniş tarihe altın harflerle yazıldı.

Bu darbe girişiminin ardından Türkiye’nin terörle mücadele formatı yeniden şekillendi.

Yeni karar, her ne pahasına olursa olsun terörü kaynağında yok etmek, sınır ötesinde durdurmaktı.

Ve bir gece ansızın Fırat Kalkanı operasyonu başladı. Havadan ve karadan çok kararlı bir şekilde teröre ağır kayıplar verdirildi ve güney sınırımızda bulunan Cerablus, Rai, Bab ve Azez gibi 2 bin kilometrekarelik büyük bir alan terörden temizlendi.

Türk ordusu , destan üstüne destan yazıyordu.

Darbenin ardından artık bir şey yapamaz denen Türk ordusu, Fırat kalkanı ile gücünü bir kez daha tescil etmiş ve teröre meydan okumuştu.

Mücadele hiç durmadı.

Adımlar bir bir atıldı.

Stratejik planlar yapıldı.

Ve Başkomutan Erdoğan’ın söylediği gibi “Bir gece ansızın” Afrin’e “ Zeytin Dalı “ uzatıldı.

Havadan ve karadan büyük bir operasyon başladı.

PKK/PYD’nin kalelerinden biri olan Afrin, kısa sürede kuşatıldı.

Adım adım planmış Zeytin Dalı harekâtı hiçbir aksamaya uğramadan tam 57 günde tamamlandı ve 18 Mart akşamı şehir TSK’nın kontrolüne geçti.

Operasyonun adından da anlaşılacağı üzere Afrin’e barış geldi.

Tek hedef terör unsurlarıydı. Nitekim Türkiye, Zeytin Dalı harekâtı boyunca attığı her adımı şeffaf bir şekilde attı ve gün gün bilgi ve görüntü paylaşarak teröre karşı mücadelesini tüm dünyaya ilan etti.

Afrin ile birlikte Türkiye sahada olduğu gibi masada da haklı olmanın verdiği güvenle ağırlığını koydu. Suriye’nin geleceği ve bölgede ki tüm gelişmelerde başat rol üstlendi.

Türkiye şimdi bir yandan Tel Rıfat bir yandan da Münbiç ‘te yoğun bir çalışma yürütüyor.

Teröre karşı Afrin’de , tüm dünyaya özel bir ders veren Türkiye , İran’a kadar olan Güney sınırı boyunca , terörü yok etme harekatını sürdürmekte kararlı.

KANDİL KUŞATILIYOR

TSK’nin yeni hedefi Irak’ın kuzeyi yani Kandil.

İlk adım geçtiğimiz yılın son günlerinde atıldı.

Hakkari’de ki öncü birliklerimiz sınırın ötesine geçerek bölgede ki temizliğin ilk fişeğini ateşledi.

34. Hudut Tugay komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına bağlı askerler, Irak’ın kuzeyine 10 martta Hava destekli büyük bir operasyon başlattı.

Kısa sürede, sınırımıza en yakın noktada bulunan Siro ve Kani Reş terör yuvaları imha edildi ve böylece örgütün en önemli kamplarından biri olan Hakurk’a yol açıldı.

Hakurk’un tüm bağlantı yolları kesildi, Sidakan’da ki hakim tepeler ele geçirildi.

Birkaç gün önce Mavana’yı da kuşatıp ele geçiren Mehmetçik, sınır ötesinde 40 kilometrelik alanı teröristlerden temizlemiş oldu.

Mehmetçik çok hızlı ilerliyor. Örgütün yuvalandığı bölgeler tek tek imha ediliyor. Havadan ve karadan devam eden operasyonlarda terör örgütüne ağır kayıplar verdiriliyor.

F-16'LAR GÖZ AÇTIRMIYOR

F-16’lar havadan göz açtırmıyor. Yerli ve milli SİHA’lar da Hakurk ve çevresinde bulunan terör gruplarını vuruyor. Teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef imha edildi.

Aşama aşama ilerliyor Mehmetçik. 40. Kilometrede ki Mavana’yı ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri, Kandil’i tamamen çevrelemek için İran sınırına yöneldi.

Havadan ve karadan göz açtırılmıyor, İkmal ve hareket kanalları kapatıldı, Kandil’e uzanan güzergahlarda ki tüm terör yuvaları başlarına yıkıldı. PKK’nın söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlar üzerinde ki baskısı da sonlandırıldı.

Ayni Afrin Zeytin Dalı Operasyonunda olduğu gibi Kandil çevresinde Hilal oluşturuluyor. Mavana’dan İran sınırına varıldığında Hilal tamamlanmış olacak. Türkiye büyük Kandil harekâtı için hazırlıklarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

KANDİL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Kandil için geri sayım başladı. Görünen o ki, TSK’nın büyük operasyonuna sayılı günler kaldı.

Bizim topraklarımızdan Türkiye’ye herhangi bir terör saldırısına izin vermeyiz açıklaması yapan Bağdat yönetimi ile Kandil’in tasfiyesi konusunda tam mutabakat halindeyiz.

KANDİL’DEN SONRA HEDEF FIRAT’IN DOĞUSU

Kuzey Irak’ın ardından sırada ki hedef Fırat’ın doğusu.

Bu bölgede ki terör yuvaları ve sayıları 20’yi bulan ABD üsleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yakın takibinde. Hem de çok uzun bir süredir. Amerika tarafından PKK/PYD terör örgütüne teslim edilen binlerce uçak ve tır dolusu silah ve mühimmatında bu bölgede olduğu biliniyor.

Türkiye, Hatay’dan Hakkari’ye tüm güney sınırımızın öbür tarafında terörden arındırılmış güvenlik hattı oluşturmak için terör hedefli stratejik bir plan yürütüyor. Bunu hayata geçirmekte de kararlı.

Özetle Türkiye, güney sınırlarında yerleşmeye ve savunma derinliği oluşturmaya çalışan terör yapısını ortadan kaldırmak için aktif bir duruş sergiliyor. Bu sürecin bekası için 2. Ordu’nun Suriye’ye doğru Malatya’nın güneyine kaydırılması ve daha operasyonel bir stratejiyle konumlandırılması bile gündeme gelebilir.

Kaynak: Ajanslar