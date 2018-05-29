Hapisteki Ezhel'den mektup var!

Ezhel, içeriden yazdığı mektupta kendisini şikayet eden kişiye seslendi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla hapis cezası alan 'Ezhel' lakaplı Sercan İpekoğlu'nun sosyal medya hesabından cezaevinden gönderdiği mektup yayımlandı. Mektubunda kendisini BİMER'e şikayet eden kişiye seslenen Ezhel, "Ben size ne yaptım. Kendimi geçtim, sizi bir anayı ağlatmanın vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Ezhel, "İnşaat işçisi de var Amerika mühendislik bitirmiş insan da. Varoş hikayeleri ve entelektüel tartışmalar bir arada. Nedendir bilmiyorum, mahpusluktan mı, duyduğum her şiir, dinlediğim her türkü bugüne kadar duyduğum en güzelleriymiş gibi geliyor" diye yazdı.







Kaynak: ajanslar