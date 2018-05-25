24 Haziran nelere kadir: CHP Kur'an okuttu, Uğur Dündar dinleyip dua etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törenlerde Kur'an okutmasını eleştiren CHP, bugün açılış töreninde Kur'an okuttu. Yıllarca namaz kılanları öcü gibi gösteren Uğur Dündar ise İnce ile birlikte katıldığı törende Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde önce halka hitap etti, sonra sosyal tesislerinin açılışı yapıldı.

Açılış sırasında sahnede toplanan Muharrem İnce ve CHP'liler imamın duasına el açarak "Amin" dedi. Daha sonra da kırmızı butonlara basıldı ve tören sona erdi.

ESKİDEN ELEŞTİRİRLERDİ

CHP'liler, bu açılış töreninde kendileriyle çelişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış törenlerini bir tür şov görüyorlar, açılış törenlerinde edilen duaları eleştiriyorlardı.

MUHARREM İNCE'NİN DEĞİŞİMİ

Cumhurbaşkanı adayı gösterildikten sonra Muharrem İnce'nin davranışlarında ve konuşmalarında yaşanan değişim dikkatlerden kaçmıyor. Muhafazakarların oylarını da alabilmek için değişim sürecine giren İnce; küçükken hafız olmak istediğini söylemişti.

Dünya 25 Mayıs 2018 19:56 Ünlü Alman gazetecinin 'Türkiye' itirafı birilerinin hoşuna gitmeyecek!Ünlü Alman Gazeteci-Yazar Christoph Hörste katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli tespit ve açıklamalarda bulundu. Hörstel, Türkiye'nin itaat etmediği için saldırılara maruz kaldığını belirtti.

UĞUR DÜNDAR DA DUA ETTİ

Dumlupınar'da katıldığı açılış töreninde Kur'an-ı Kerim okutup dua eden Muharrem İnce'ye Uğur Dündar da eşlik etti.

28 ŞUBAT GAZETECİLİĞİ

28 Şubat dönemi gazetecilerinden Uğur Dündar, bir zamanlar namaza giden öğrencileri fişleyen haberlere imza atıyordu.

24 Haziran'da CHP'nin muhafazakar almasını dileyen Uğur Dündar da Muharrem İnce gibi bu değişime ayak uydurdu. Bugün el açıp dua eden Uğur Dündar, dün namaz kılan çocukların haberini böyle sunmuştu:

"HAYATIMIN EN ANLAMLI GÜNÜ"

Törende çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Dündar, "Hayatımın en anlamlı günlerinden birini, her şeyimizi boçlu olduğumuz Dumlupınar'daki temel atma töreninde yaşadım. Tıpkı Milli Mücadele'nin önsözünün yazıldığı, tarihin akışının değiştiğı topraklarda, Çanakkale Sehitleri Abidesi'nin tamamlanmasındaki naçiz katkımda olduğu gibi!.." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar