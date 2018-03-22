Hamile kadın geçirdiği kazada bebekleriyle birlikte öldü

Denizli'de, babasının cenazesine giderken kaza yapan sürücünün araçta bulunan 6 aylık hamile eşi, ikiz bebekleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesinde, saat 07.30 sıralarında, Beytullah Akın yönetimindeki otomobil, Çakır istikametine giderken, karşı yönden gelen Mehmet Akhan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İKİZ BEBEKLERİ DE KURTARILAMADI

Kazada şoför Beytullah Akın'ın ön koltukta oturan ve ağır yaralanan eşi Ayşe Akın, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, karnındaki ikiz bebekleri de kurtarılamadı.



Ayşe Akın'ın eşi Beytullah Akın'ın gece hayatını kaybeden babası Musa Akın'ın cenazesine gitmek için Hisar Mahallesi'ne gitmek için yola çıktığı, yolda da kazanın yaşandığı öğrenildi.





AYNI GÜNDE BABASINI, EŞİNİ VE BEBEKLERİNİ KAYBETTİ

Kazada yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Beytullah Akın, aynı gün hem babasını hem de eşi ve ikizlerini kaybetti.

Aile yakınları Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonrası cenazeleri alabilecek.