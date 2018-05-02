Hamile gelinini köpeğe kızdığı için bıçakladı!

Ankara'dae gelininin evde beslediği köpeğe kızan kişi, tartıştığı hamile gelinini ve köpeğini bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Cemalettin Caddesi'nde yaşayan Ahmet T, hamile olan gelini Emek T. ile evde beslediği köpek yüzünden tartışmaya başladı.

Köpeği evde istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelini ve köpeğini bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Ahmet T. ve gelini, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

KAYINPEDERİN DURUMU CİDDİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin Emek T, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen ve aynı bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Yaralanan köpeğin ise Emek T'nin komşuları tarafından veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA