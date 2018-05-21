Hamdi Uçar kimdir? Hamdi Uçar nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hamdi Uçar kimdir? Hamdi Uçar nereli ve mesleği nedir? Hamdi Uçar hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hamdi Uçar kimdir? Hamdi Uçar nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Hamdi Uçar Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Hamdi Uçar kimdir?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Zonguldak eski İl Başkanı Hamdi Uçar, Zonguldak milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Zonguldak 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.