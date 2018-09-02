Hamaney'den orduya emir: "Hazır olun"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve orduya çağrıda bulundu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve orduya çağrıda bulundu.

"HAZIR OLUN"

Sitede yapılan açıklamada ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney’in güçlenme emri verdiği belirtildi: "Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi."

Kaynak: Ajanslar