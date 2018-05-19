Ham petrol yüklü tanker, yaptığı kazanın ardından alev aldı!

Şırnak İdil'de ham petrol yüklü akaryakıt tankeri devrildikten sonra alev aldı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Çığır köyü mevkii, İpek yolu üzerinde Ömer Ateş yönetimindeki 47 AJ 615 plakalı ham petrol yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

PETROL ALEV ALDI

Şarampole yuvarlanan tanker, takla atmasıyla birlikte alev aldı. Sürücüsünün son anda kendini dışarıya attığı tanker, içindeki petrolün alev alması ile yandı. Çevredekilerin habervermesi üzerine Cizre ve Nusaybin'den itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

GERİYE DEMİR İSKELET KALDI

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında, akaryakıt yüklü tankerden geriye sadece demir iskelet kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Kaynak: DHA