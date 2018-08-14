Haluk Levent Trump'a tepki gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump'un Türkiye'ye yönelik dolar kuru ile ilgili attığı tweete şarkıcı Haluk Levent'ten cevap geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik dolar kuruyla ilgili hamlelerine AHBAP'ın kurucusu rock'çı Haluk Levent'ten cevap geldi. Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu ve rock sanatçısı Haluk Levent, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" açıklamasına tepki gösterdi.

'FAŞİST VE ZAYIF YÖNETİMİNİZ'

Trump'ın bu tweet'ine İngilizce olarak cevap veren Levent, "Ben muhalif bir şarkıyıcım. Ülkemde her zaman yanlış giden şeylere dikkat çekerim. Bu farklı bir şey. Fakat faşist ve zayıf yönetiminiz şimdi ülkemi tehdit ediyor. Bunu sadece yeniden seçilebilmek için yaptığını biliyoruz" dedi.

FİLİSTİN İÇİN DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Haluk Levent, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Arapça söylediği "Filistin" adlı parçasıyla yanıt vermişti. Haluk Levent şu açıklamayı yapmıştı:

"Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum."

Kaynak: Ajanslar