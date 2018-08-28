Haluk Levent, Rize'den Trabzon'a yüzen kaçak danayı satın aldı

Sanatçı Haluk Levent, Kurban bayramının birinci günü Rize'nin İyidere ilçesinde hayvan pazarından kaçan ve bayramın son günü denizde bulunan danaya sahip çıktı.

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1'inci günü kesilmek üzereyken ipini koparan dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve çevredekilerin takip ettiği dana denize girerek gözden kayboldu.

DANA YÜZERKEN BULUNDU

Dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı. İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

BİR SÜRE SONRA YAKALANDI

Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de kaçmaya devam etti. Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.

HALUK LEVENT DUYURDU

Twitter hesabından duyuru yapan Levent, "Boğayı satın aldık. İzmir Kemalpaşa çiftlik hayvanları barınağına gönderme kararı aldık. Dana'nın parasını ödeyen değerli dostlarım Arif Y. ve Ali Kemal S. ye teşekkür ediyoruz. Yazma dediler ama en azından soyadlarını yazmadım. Adını "Ferdinand" koyduk. Bir çizgi film'de dana'nın adı idi. O da kaçıyordu böyle" yazdı.

Güncel 25 Ağustos 2018 11:04 Kaçak dana günler sonra denizde yüzerken bulunduRize'de Kurban Bayramının 1. günü kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene'de bulundu.

Kaynak: Ajanslar