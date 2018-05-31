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Halktan insanların Kraliyetle tanışma serüveni hep dikkat çekmiştir: İşte o inanılmaz hikayeler

Halktan insanların Kraliyetle tanışma serüveni hep dikkat çekmiştir: İşte o inanılmaz hikayeler

Yani modern çağın Külkedisi kahramanları sadece Kate Middleton ile Meghan Markle değil. İşte Avrupa'nın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleriyle evlenen halktan insanların öyküsü. Bir başka deyişle modern çağların masal kahramanları.
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Yaşam 31 Mayıs 2018 - 16:39

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