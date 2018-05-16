Avukat Sibel Sevinç Deveci Tutuklandı

15 Temmuz gecesi darbeye destek verdiği ortaya çıkan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandası suçundan tutuklandı.

15 Temmuz gecesi Twitter'da "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar","Sokakta işimiz yok" diyen ve geçtiğimiz günlerde de "Bir gün gelecek, AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar" diyerek halkı tehdit eden Av. Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandası suçundan tutuklandı.



İŞTE SİBEL SEVİNÇ DEVECİ'NİN TÜM TÜRKİYE'DE TEPKİ TOPLAYAN O PAYLAŞIMLARI







AMCASI BÜLENT DEVECİ: KENDİSİ FETÖ'NÜN SOL MASKELİ MİLİTANIDIR!



Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Avukat Sibel Sevinç Deveci'nin amcası Bülent Deveci "Amcası olarak söylüyorum; Ailesi ve çevresinden dolandırmadığı kimse yok. FETÖ'nün sol maskeli militanıdır" dedi.