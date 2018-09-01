Halkbank'tan bir açıklama daha geldi

Halkbank dün gece 3.80'den dolar satışı yapıldığına ilişkin iddialarla ilgili bir açıklama daha yaptı.

Halkbank'tan dün akşam saatlerinde ucuza dolar ve euro satıldığı iddia edilmişti. Bankada doların fiyatı 4 TL'nin altında, Euro'nun fiyatı ise 4.5 TL'nin altında gösteriyordu. Halkbank durumun sistemsel bir arızadan kaynaklandığı açıklamasını yapmıştı.

İŞLEMLER GEÇERLİ DEĞİL

Halkbank daha sonra bir açıklama daha yaparak söz konusu saatlerde yapılan dolar işlemlerinin geçerli olmadığını bildirdi. Halkbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "31 Ağustos 2018 akşamı bankamızca döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım istemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle Bankamızın ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyişinde döviz alım-satım işlemlerine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. "

Kaynak: Ajanslar