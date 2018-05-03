Halime Hatun'dan seyircilere mesaj var!

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölümü üzerine, seyirciler ölüme inanmayarak, yeni bölümde karakterin bir şekilde dizide varlığını sürdüreceği yorumlarında bulundu. Ancak Esra Bilgiç'ten dizi hayranlarını üzen bir açıklama geldi.

Diriliş dizisinde Halime Hatun rolünde başarılı bir performans sergileyen Esra Bilgiç, dizide Halime Hatun'un öldüğü sahneyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bilgiç, yeni sezonda dizinin hikayesinin değişeceğini ve bu sebeple Halime Hatun karakterine son verildiğini bildirdi.



İŞTE ESRA BİLGİÇ'İN 3 DİLDE YAYINLADIĞI HALİME HATUN AÇIKLAMASI:

Kaynak: Ajanshaber