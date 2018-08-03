Halil Söyletmez öldü mü? Ne oldu ve son durum ne?

Halil Söyletmez öldü mü sorusu Twitter'da TT olunca insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Halil Söyletmez ne oldu ve son durum ne?

Halil Söyletmez öldü mü sorusu Twitter'da TT olunca insanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Halil Söyletmez'e neler olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Sosyal medya fenomeni olan Halil Söyletmez'le ilgili çıkan ölüm haberlerinin doğru olup olmadığı dikkat çekiyor. Ajans Haber ekibi olarak Halil Söyletmez'e ne oldu ve Halil Söyletmez son durum ne sorularının yanıtını sizler için araştırdık. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizin detayında bulabilirsiniz.

HALİL SÖYLETMEZ ÖLDÜ MÜ?

Halil Söyletmez öldü mü sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Bu iddialar ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

HALİL SÖYLETMEZ KİMDİR?

Sosyal medya hesapları ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Halil Söyletmez Snapchat, İnstagram, Youtube ve Vine videoları ile tanınmıştır. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Halil Söyletmez bu videolarının ardından sinema dünyasına adım atmıştır.

Cumali Ceber isimli sinema filmi ile hayranlarının karşısına çıkan Halil Söyletmez aslen Adana’lıdır ve Adana’da dünyaya gelmiştir.

Vine ile 2013 yılında tanışmış ve yurt dışında kullanıldığını denemek istediğini belirtmiştir. Böylelikle ülkemizde ilk Vine kullanıcıları arasına ismini yazdırmıştır. Halil Söyletmez Lise mezunudur ve üniversiteyi hiç düşünmediğini belirtmiştir.

Bir süre Beyaz Show programında 1 sezon Vine köşesi yapmıştır. İlerleyen dönemlerde sinema ve tv programları ile ekranların karşısında yer almayı planlamaktadır.

HALİL SÖYLETMEZ, ZİYNET SALİ İLE AŞK MI YAŞIYOR?



Vine videoları ile ünlenip daha sonra Cumali Ceber filmiyle sinemaya atılan oyuncu Halil Söyletmez'in, şarkıcı Ziynet Sali ile (43) aşk yaşadığı iddia edildi. Posta'daki habere göre; bu iddiaların ortaya çıkmasının sebebi ise Danla Bilic'in youtube kanalında "Ünlü bir şarkıcımız ile bir sosyal medya fenomeni aşk yaşıyor" sözleriydi.

Aşk dedikodusu sosyal medyaya bomba gibi düşerken Halil Söyletmez Instagram hesabından haberleri yalanladı. Söyletmez, mesajında, "Arkadaşlar, malum haber yalan. Evliliğe doğru giden düzenli bir ilişkim var. (Hepiniz biliyorsunuz) Belli ki birilerinin canı sıkılmış. İyi eğlenceler" dedi.

Kaynak: AjansHaber