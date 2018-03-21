Halı dokuyan eller kalemle buluştu

Gençlik dönemlerinde ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla halı dokuyan ve bu yüzden okula gidemeyen kadınlar, okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslarla hayallerini gerçekleştiriyor.

Çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için Kocasinan Akademi Mimarsinan Tesisleri'nde okuma yazma öğrenen kadınlar, sabahın erken saatlerinde ev işlerini yapıp daha sonra kursun yolunu tutuyor.

Bir zamanlar halı dokudukları elleriyle kalem tutmanın heyecanını yaşayan kadınlar, geç de olsa okuma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Genç kızken ailesine destek olmak için halı dokuduğunu ve bu yüzden okula gidemediğini belirten 52 yaşındaki Ayşe Özdemir, yaptığı açıklamada, hayalini geç de olsa gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayatı boyunca okuma yazma öğrenemediği için çeşitli zorluklar yaşadığını anlatan Özdemir, "Faturamı yatırmak, otobüslerin üzerindeki yazıları okumak, ev adresini öğrenmek için kursa geldim. Köyde halıdan başka gözümüz bir şey görmedi. Annem ve babam halı dokuttu. Kardeşlerimin hepsi okudu, bir ben okumadım. Konuşmamda biraz sıkıntı vardı ama kelimeleri öğrenince dilim açıldı ve konuşmam düzeldi." dedi.

57 yaşındaki kursiyer Fatma Bulut ise halı dokumaya 7 yaşında başladığını, okula gideceği yaşlarda halı dokuyarak ev ekonomisine katkı sağladığını aktardı.

Beş kardeş olduklarını ve diğer kardeşlerinin hepsinin okuduğunu belirten Bulut, "Okuma hayali benim hep içimdeydi. Okuyup yazmak çok güzel bir duygu. Hastaneye gittiğim zaman nereye gideceğimi biliyorum. Bir yere gittiğim zaman başka birinden sormuyorum, artık kendim nereye gideceğimi biliyorum." ifadelerini kulandı.

Geçmişte halı dokumanın yaygın olduğunu ve bu yüzden birçok kızın okula gitmek yerine evde halı dokuduğunu belirten 59 yaşındaki Kezban Eren ise 9 kardeşinin olduğunu ve hepsinin diplomalı olduğunu anlattı.

Eren, dört çocuğunu da okuttuğunu, kurs sayesinde kendisinin de okuma hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti.

Okuma yazma öğretmeni Kübra Atila, kursa gelen kadınların çoğunun halı dokuduğu için okula gidemediğini ve yaşlarının ilerlemesine rağmen bu hayallerini şimdi gerçekleştirme imkanı bulduklarını kaydetti.