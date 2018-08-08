Hakurk ve Zap'ta terörist sığınakları imha edildi!

Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen operasyonda teröristlerin sığınak ve barınakların imha edildiği bildirildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine 07 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."

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Kaynak: AA