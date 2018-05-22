Erdem'den skandal açıklama: MİT tutanaklarını bana CHP'li Tezcan verdi!

Canlı yayına bağlanan Eren Erdem: FETÖ'den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarına bana CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi!

Canlı yayına bağlanan Eren Erdem: FETÖ'den belge almakla yargılanıyorum ama MİT tutanaklarına bana CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan verdi!

Erdem'in, hakkında yakalama talebi çıkarılmasının ardından böyle açıklamalar yapması, akıllarda 'içeri girerken yanına başkalarını da götürmeye mi çalışıyor' sorusunu uyandırıyor.

Kavga büyüdü! Kemal Kılıçdaroğlu yazdı, Tezcan sildi

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken; CHP'de koltuk savaşları yaşandı. Partide devam eden liste krizinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

PARTİDE LİDER KİM

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlandığı bilinen listelere son dokunuşu Bülent Tezcan'ın yaptığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin tartışılmasına neden olan detayları, İstanbul Milletvekili Eren Erdem açıkladı.

KEMAL YAZDI, BÜLENT ÇİZDİ

Canlı yayına telefonla bağlanan Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adının listeye yazıldığını ancak Bülent Tezcan'ın kendisinin üzerini çizdiğini ifade etti.

Kaynak: Ajanshaber