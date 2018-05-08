Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu

Niğde'nin Yeşilgölcük Belediyesi Başkanı Hakkı Şengül kimdir? Neden vuruldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Bir belediye işçisinin saldırısıyla silahlı saldırıya uğrayan Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediyesi Başkanı Hakkı Şengül kimdir sorusunun yanıtını vatandaşlar merak ediyor. Türkiye akşam üzeri bu haberle sarsıldı. Mevsimlik işçi olarak Yeşilgölcük Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Serkan T. Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e hizmet binasının içinde saldırıda bulundu.Belediye işçisi tarafından vurulan Hakkı Şengül neden vuruldu sorusu internette sıkça aratılıyor. İnsanlar bu sorunun yanıtını merak ediyor. Niğde'nin Yeşilgölcük Belediyesi Başkanı Hakkı Şengül ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

Belediye işçisi tarafından vurulan Belediye Başkanıyla ilgili en çok sorulan soruların başında Hakkı Şengül kimdir sorusu geliyor. Hakkı Şengül, 05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.

1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.

Gündem 08 Mayıs 2018 18:30 Belediye başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırı!Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

HAKKI ŞENGÜL NEDEN VURULDU?

Niğde'nin AK Partili Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül, bir belediye işçisi tarafından silahla vurularak yaralandı. Hakkı Şengül, yapılan ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Saldırganın jandarmaya teslim olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Şengül'ün neden vurulduğu bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AjansHaber