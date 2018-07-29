Hakkı Köylü kimdir? Ne iş yapar?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, kalp krizi geçirdi. Hakkı Köylü kimdir sorusu da bu üzücü haberle gündeme geldi.

Meclis Soruşturma Komisyonu Başkanı olan siyasetçi ve devlet adamı Hakkı Köylü kimdir sorusu gündeme geldi. Ajanshaber sizin için Hakkı Köylü hakkında merak ettiklerinizi haberinde cevapladı.

HAKKI KÖYLÜ KİMDİR?



Hakkı Köylü, 1948 yılında Kastamonu’nun Devrekâni ilçesine bağlı Çorbacı köyünde dünyaya geldi. Babasının adı Sadık, annesinin adı Şaziye’dir. Hakkı Köylü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Köylü, Cumhuriyet savcılığı ve avukatlık görevlerini ifa etmektedir.

HAKKI KÖYLÜ NE İŞ YAPAR



İlk görev yeri Kütahya Emet Cumhuriyet Savcılığı’dır. Ardından Mardin, Gürün ve İskenderun’da Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yerine getirdi. Akabinde Erzurum ve Bursa Cumhuriyet Başsavcısı, Edirne Cumhuriyet Savcısı, Kastamonu Bölgesi Cezaevleri İzleme Kurulu Başkanı olarak görevlerine devam etti. Belli dönemlerde serbest avukat olarak çalıştı.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Kastamonu milletvekili olarak meclise girdi. Şu an Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanlığını yürütmektedir.

Kaynak: AjansHaber