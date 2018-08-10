Hakkı Bulut ameliyat sonrası ilk fotoğrafı görüntülendi

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılıp by-pass ameliyatı olan Hakkı Bulut'un ameliyat sonrası ilk fotoğrafı da ortaya çıktı.

Hakkı Bulut’un kızı Naz Bulut, Hakkı Bulut'un hastane odasında çekilen fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.







"EKSİK OLMAYIN"



Naz Bulut paylaştığı fotoğrafın altına, "Sevgili babamız Sn.Hakkı Bulut bugün yoğun bakımdan çıkarılarak odasına alınmıştır, tedavisine devam edilme zorunluluğu ve mikrop kapma tehlikesine karşın doktoru Sn.Prof.Dr.Barış Çaynak misafir ziyaretlerini bir süreliğine uygun görmemektedir. Bizlere dua eden, yanımızda olan siz değerli sevenlere ilgilerinden dolayı ailesi adına sonsuz teşekkür ediyoruz eksik olmayın... Naz Bulut." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ajanslar