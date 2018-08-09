Hakkari'den acı haber geldi: 1 askerimiz şehit

Kuzey Irak'taki PKK'lı teröristler Hakkari-Çukurca 'Güven Dağı' üs bölgesine havanla saldırdı. Bu hain saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralanmıştı. Saldırı sonrası yaralanan bir asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda ağır yaralanan ve helikopterle Hakkari'ye getirilerek tedavi altına alınan piyade sözleşmeli er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Diğer yaralı askerlerin ise tedavisi sürüyor.

PKK'Lİ TERÖRİSTLER SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar