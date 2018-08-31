Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Bu acı olay sonucu 1 asker şehit düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik Beldesi Evliyatepe mevkiinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

EYP İNFİLAK ETTİ



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "31.08.2018 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Evliya Tepede bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP’nin (el yapımı patlayıcı) uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu 1 askeri personel şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Ajanslar