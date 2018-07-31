Hakkari’deki hain saldırıda askerin eşi ve bebeği hayatını kaybetti

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu bir askerin eşi yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 11 aylık bebeği ise kurtarılamadı.

Hakkari Yüksekova'da PKK'nın yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu asker eşi yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 11 aylık bebeği ise kurtarılamadı.

EŞİ VE 11 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OPERASYON BAŞLATILDI

Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Olayın haber alınması üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar