Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda poşete sarılı halde 111 kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda poşete sarılı halde 111 kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddenin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yürütülen arama tarama faaliyetinde poşete sarılı vaziyette 111 kilogram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA