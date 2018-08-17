Hakkari’de terör operasyonu: Mühimmatları ele geçirildi!

Hakkari’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 2 sığınak ve bir mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ



Açıklamada, “Bu kapsamda 16 Ağustos 2018 günü Yüksekova ilçesi Eski Urşe Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyetinde tespit edilen 2 adet sığınak ve 1 adet mağara içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet boş makineli tüfek mayonu, 480 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 2 adet roket sevk fişeği, 1 adet makineli tüfek çatal ayağı parçası, 2 adet araç tipi akü, 20 metre kablo, 26 adet büyük pil, 26 adet elektrik bandı, 5 adet büyük tüp, 3 adet küçük tüp, 1 adet gaz lambası, 1 adet şemsiye, 3 çift ayakkabı ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

Kaynak: Ajanslar