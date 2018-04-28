Hakkari'de terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, silah, patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kent merkezine bağlı Doğanca köyü kırsalında arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Aramada, zagros keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 RPG-7 roket başlığı, RPG-7 roketi sevk fişeği, 680 biksi mühimmatı, 250 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 40 uçaksavar mühimmatı, 3 el bombası, el bombası fünyesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlayıcı, pil bloğu, silah temizleme aparatı, araç telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Kaynak: AA