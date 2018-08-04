Hakkari'de şehit olan polis tekbir sesleri ile uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen EYP'nin, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucunda şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu 9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı polislerden biri şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

DUALAR EDİLDİ

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Recep Emre Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

'KAHRAMANLIK ŞİİRİ' OKUNDU

Cenazenin taşınması sırasında şehidin silah arkadaşları tarafından Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlık' şiiri okundu. Şiir okunurken duygusal anlar yaşandığı görüldü.

Törene, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Kaynak: Ajanslar