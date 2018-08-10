Hakkari'de polis “Biz Bir Aileyiz” projesi ile çocukları bilgilendiriyor

Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında Kur’an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bir süreden beriden Hakkari’deki değişik camilerde Kur’an kursuna giden çocukları ziyaret ederek onlarla yakında ilgilenen Hakkari polisi, çocuklara “Boğulma, kaçırılma olayları ile 115 Polis İmdat hattı” hakkında detaylı bilgiler vermeye devam ediyor.





“Biz Bir Aileyiz” projesi kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü ile birlikte polis halk ilişkilerini geliştirmek adına ve çocuklarla doğrudan irtibat kurarak doğru kaynakların paylaşılması adına Hakkari merkezindeki camileri ziyaret ettiler.

OYUNCAK HEDİYE EDİLDİ



Camileri ziyaret eden polis ekipleri, Kur’an kurslarına katılan çocuklarla bir araya geldiler. Burada çocuklarla yakından ilgilenen polis memurları, onlarla olan diyaloglarını geliştirmek için kendilerine oyuncak araba ve bebek hediye ettiler.

Polis ekiplerinin yakından ilgilendiği çocuklar ise, bu güzel bilgilendirme ve kendilerine dağıtılan hediyelerden dolayı polis ağabeylerine teşekkür ettiler.





Kaynak: Ajanslar