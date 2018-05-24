Hakkari'de iki korucu şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP patladı. İlk belirlemelere göre 2 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor.
Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: ajanslar