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24 Mayıs 2018 10:35 | Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018 10:52

Hakkari'de iki korucu şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Kayalar bölgesinde göreve giden korucuları taşıyan aracın geçişi sırasında EYP patladı. İlk belirlemelere göre 2 korucu şehit oldu, 3 korucu yaralandı.

Hakkari'de iki korucu şehit oldu

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Yaralı güvenlik korucularının tedavisi sürüyor.

Bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Hakkari


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