Hakkari'de hava operasyonu: 2 terörist öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava harekatında silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.

2 SİLAHLI TERÖRİST



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,"Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Ajanslar