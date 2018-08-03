Hakkari'de hava operasyonu: 2 terörist öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava harekatında silahlı iki terörist etkisiz hale getirildi.
2 SİLAHLI TERÖRİST
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,"Hakkari/Şemdinli bölgesinde devam eden hava destekli operasyonda, 03 Ağustos 2018 tarihinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı iki terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Ajanslar