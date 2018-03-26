Hakkari'de Hasta Çocuğu Kurtarma Operasyonu

Yüksekova ilçesinin kırsal kesiminde yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan 12 yaşındaki astım hastası, ekiplerin yoğun çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ulaşımın sağlanamadığı köyde mahsur kalan hasta çocuk, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli köyünde dün gece fenalaşan astım hastası 12 yaşındaki Nurgül Soylu'nun yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri karla kaplı yolda ilerleyemeyince İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin iş makinesiyle çalışması sürerken, köy sakinleri hastayı kendi imkanlarıyla ambulansın bulunduğu yere kadar taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından 12 yaşındaki Soylu, sabaha karşı Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Baba Fikri Soylu, yaptığı açıklamada, kızının astım hastası olduğunu belirterek, "Doktorlar kızıma astım teşhisi koydu. Kızım okula da gidiyor. Ancak rahatsızlığından dolayı öğretmenleri tarafından hastaneye götürülüyor. Allah komşularımızdan razı olsun, yardım ettiler ambulansa kadar. Kurtlardan korkuyoruz. Dönüşlerimiz çok sıkıntılı. Köyde 20 haneyiz, her yıl aynı sıkıntıları yaşıyoruz." dedi.

Soylu, İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA