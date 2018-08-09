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09 Ağustos 2018 13:32 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018 13:52

Hakkari'de hain saldırı: Yaralı askerler var

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.

Hakkari'de hain saldırı: Yaralı askerler var

Çukurca'da teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 askerimiz yaralandı.

YARALI ASKERLER HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu bir askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: hakkari


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