Hakkari'de hain saldırı: Yaralı askerler var
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce Kuzey Irak tarafından yapılan havanlı saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı.
Çukurca'da teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu biri ağır 6 askerimiz yaralandı.
YARALI ASKERLER HELİKOPTERLE HASTANEYE KALDIRILDI
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurca ilçesi Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca Irak'ın kuzeyinden havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu bir askeri personel ağır, 5 askeri personel ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: Ajanslar