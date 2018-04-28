Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, “Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen top ve havan atışları sonucunda BTÖ mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.” açıklamasını yaptı.

TSK, “Hakkari/Çukurca’da, güvenlik güçleri tarafından icra edilen top ve havan atışları sonucunda BTÖ mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda top ve havan atışları sonucu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yüksekova kırsalında ise arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde bir el yapımı patlayıcı, 40 kilogram amonyum nitrat ve RDX karışımı patlayıcı madde, bir el bombası, 2 telsiz ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Kaynak: Ajanslar