Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de yola el yapımı patlayıcı yerleştiren 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari'de yol üzerine el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği yerleştirirken tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yola EYP düzeneği yerleştirirken tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.