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14 Eylül 2018 10:45 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2018 11:15

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari'de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkari'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Merkeze bağlı Kavaklı Köyü Çobandağı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında insansız hava aracı ile PKK'lı 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Savaş uçaklarının bombardımanında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: pkkhakkari


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