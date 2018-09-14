Hakkari'de 3 PKK'lı terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hakkari'de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Merkeze bağlı Kavaklı Köyü Çobandağı mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında insansız hava aracı ile PKK'lı 3 terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Savaş uçaklarının bombardımanında 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: Ajanslar