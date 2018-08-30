Hakkari'de 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi

Hakkari'de alınan ihbar üzerine operasyon başlatıldı. Bu SİHA destekli operasyon sonucu 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ olarak ele geçirildi.

SAĞ OLARAK ELE GEÇİRİLDİLER

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Ajanslar