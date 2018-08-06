Hakkari Yüksekova'da gençler Avaşin Deresi'ne giriyor

Hakkari Yüksekova'da sıcaktan bunalan gençler Dağlıca Köyü'ndeki Avaşin Deresi'ne girerek serinliyor

Yüksekova'da hava sıcaklığının 36 dereceye yükselmesi üzerine gençler, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca Köyü'ndeki Avaşin Deresi'ne akın etti.

YÜZME HAVUZU İSTEDİLER



Derenin soğuk sularında yüzen gençler, ilçede yüzme havuzu yapılmasını istediklerini belirtti.



HAKKARİ (AA) - Yüksekova ilçesindeki Büyük Çay Deresi'nde ıslah çalışması başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında yetkili firma tarafından ilk kazma vuruldu.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, projenin tamamlanmasının ardından Yüksekova'nın daha temiz bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Kaşıkçı, "Önümüzdeki yıl itibarıyla insanlarımıza korku yaratacak bir dere olmayacak. Yaz aylarında sinek ve koku üreten bir dere olmayacak. İnsanlar şu an mümkün olduğunca dereden uzaklaşma çabası içerisinde ama bu ıslah çalışması bittiği zaman burası insanlarımız için yaşam alanı olacak. Bu yeni yaşam alanı, ilçemiz için hayırlı uğurlu olsun. Artık dere sorun olmaktan çıkıyor, bir cazibe merkezi oluyor." dedi.

Uzunluğu 12 bin 600 metre çift taraflı duvardan oluşan projenin, 2019 yılının sonlarında tamamlanması bekleniyor.









Kaynak: Ajanslar