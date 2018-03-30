Haftanın açılış maçında gülen taraf Sivasspor oldu
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.
13. dakikada Traore'nin ceza yayı sağ çaprazından şutunda top direğin yanından auta çıktı.
23. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanındaki Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
35. dakikada Osman Çelik'in sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Ergin Keleş'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.
37. dakikada Bifouma'nın sağdan ceza alanına ortasında topu önünde bulan Kone'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Rybka kontrol etti.
44. dakikada sol kanattan verkaçlarla ceza alanına giren Robinho'nun çapraz pozisyondan vuruşundan kaleci Rybka topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
47. dakikada Sivasspor golü buldu. Sol kanattan topla son çizgiye inen Mert Hakan Yandaş'ın penaltı noktası civarına gönderdiği meşin yuvarlağa hareketlenen Bifouma'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
50. dakikada Auremir'in sağdan ceza alanına ortasında arka direkte topu önünde bulan Robinho'nun yakın mesafeden vuruşunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları çizgiden çıkardı.
54. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Rybka'dan seken topu, altıpasta Tayyib Talha Sanuç son anda kornere gönderdi.
76. dakikada Hakan Bilgiç'in pasında topla buluşan Robinho'nun ceza alanı sol çaprazından etkili şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti. Aynı dakikada, Osman Çelik'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu güçlükle kornere tokatladı.
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.