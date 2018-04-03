Hafriyat kamyonu uçuruma doğru devrildi

İstanbul Sultangazi'de bir hafriyat kamyonu, taş ocağında devrildi.

Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi.



Hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı.

Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılma anına ait görüntüler yürekleri ağızlara getirdi...

Kaynak: AA