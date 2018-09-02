Hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı: 8 kişi öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi.

Alınan bilgiye göre, Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Araç, Akçakoca istikametine giden 54 KS 659 ve 81 DL 601 plakalı motosikletlerle çarpıştı.

Kazada 4'ü kadın 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.





Ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Vali Balkanlıoğlu: Tahkikat sürüyor

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtti.





Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz."





Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz."





Kaynak: AA