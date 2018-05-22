Hacı Özkan kimdir? Hacı Özkan nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hacı Özkan kimdir? Hacı Özkan nereli ve mesleği nedir? Hacı Özkan hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Hacı Özkan kimdir? Hacı Özkan nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Hacı Özkan Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Hacı Özkan kimdir?

Hacı Özkan, 6 Mart 1963 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi İsmail, annesinin ismi Sultan'dır. Anadolu Üniversitesinden mezun oldu.

Hacı Özkan, Mersin Lokantacılar, Pastacılar, Kafeteryacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı; Mersin Adıyamanlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Kurucu Başkanlığını yaptı. AK PARTİ Siyaset Akademisinde görev yaptı.

Orta derecede İngilizce bilen Hacı Özkan, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: AjansHaber